Julia Stusek właśnie pokazała potencjał. Niemka w "barwach" Igi Świątek

Współpraca z Igą Świątek zapewne też przynosi wymierne plony , zresztą nawet wśród polskich kibiców coraz częściej można dostrzec to logo na noszonej garderobie. A dzięki indywidualnej współpracy nasza gwiazda może liczyć, że przygotowywane dla niej stroje wyróżniają się nie tylko krojem , ale także odpowiadającą jej kolorystyką. Oczywiście już parokrotnie zdarzało się, że ubiór Polki dzielił nawet jej najbardziej zagorzałych kibiców, ale to pewnie nigdy się nie zmieni, gdy mowa o kwestii gustu .

Oczywiście przed nami Wimbledon , a więc jeden z tych turniejów, gdzie etykieta obowiązująca na korcie winna być ściśle przestrzegana. Oznacza to, że pstrokate stroje ustępują pola odzieży, której motywem przewodnim jest biały kolor . Nasza gwiazda, która po triumfie we French Open wraz ze swoim sztabem postanowiła przygotowywać się do londyńskiego wyzwania tylko formą treningów, odpuszczając start w turnieju w Berlinie , zapewne znów zaprezentuje nieco odświeżony fason, ale kolorystyka z całą pewnością pozostanie niezachwiana.

O co konkretnie chodzi? Otóż na zdjęciu widzimy zawodniczkę, która od stóp pod szyję obrendowana jest logiem tej samej marki, to znaczy na koszulce, spódniczce i butach. Jedynie na głowie widnieje opaska z daszkiem z innym, globalnie rozpoznawalnym logiem.

Rzeczywiście, mimo że w 1/16 finału doszło do konfrontacji notowanej na 913. miejscu Stusek z 59. w rankingu WTA Stearns, Niemka mocno dała się we znaki murowanej faworytce. W pierwszym secie przegrała 2:6, ale w drugim już mocno powalczyła, ulegając dopiero 5:7. Mecz trwał 1 godzinę i 28 minut. Czy dołączenie do jednej drużyny z Igą Świątek podziała na tyle mobilizująco, że Stusek będzie czyniła szybkie postępy? Na razie jest na dobrej drodze, by już wkrótce poprawić swój najlepszy wynik w karierze, bo 9 października zeszłego roku plasowała się na 749. miejscu w zestawieniu WTA.