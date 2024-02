Iga Świątek ma niesamowite liczby. W historii tylko jedna zawodniczka jest lepsza

Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polska tenisistka pokonała we wtorek Amerykankę Sloane Stephens 6:4, 6:4. Było to dla niej już 72. zwycięstwo w takiej imprezie w 90. meczu. To drugi bilans w historii ex aequo z Rosjanką Marią Szarapową. Lepsza w tym względzie była tylko Amerykanka Serena Williams, która odniosła 77 wygranych.