Iga Świątek lubi ten aspekt swojej sławy. W ten sposób celebruje kobiecość

Iga Świątek była bohaterką długiego wywiadu dla magazynu "Athlethic". Podsumowano w nim cały poprzedni rok gry raszynianki i to, w jaki sposób w ostatnim czasie radziła sobie z przeciwnościami. Widać było, że jej osiągnięcia są uważane za nie tylko godne uwagi, ale również podziwu.

Iga Świątek częściej widziana w sukienkach

Prócz pytań o aspekty sportowe skupiono się w rozmowie również na tym, co poza tenisem. Dzięki swojej popularności Świątek była w stanie zorganizować sobie nie tylko kontrakty z markami odzieży sportowej i żywności fitness, ale również m.in. z marką perfum Lancome. To otworzyło jej drzwi do zupełnie innego świata.