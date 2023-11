Jestem bardzo szczęśliwa i niesamowicie wdzięczna za to, że mogłam cieszyć się tyloma wspaniałymi chwilami. To coś, z czego mogę być dumna. Dziękuję wszystkim za wsparcie

Legenda szczera do bólu w sprawie Aryny Sabalenki. Iga Świątek musi wziąć sobie jej słowa do serca

Jedna z najwybitniejszych przedstawicielek tenisa przyjrzała się grze Białorusinki i doszła do pewnych wniosków. Wymieniła rzeczy, które w jej opinii są do poprawy, jeśli 25-latka w niedalekiej przyszłości chce znów wrócić na szczyt i tym samym zdetronizować Polkę.

"Co więcej, musi się skoncentrować na ustawieniu w odpowiedniej pozycji, aby trafić te mocne uderzenia, bo gdy jest tak ustawiona, wtedy jest zabójcza" - zaznacza Navratilova, która dodaje, że Sabalenka, choć jest najstarsza w kręgu swoich najgroźniejszych obecnie rywalek (Igi Świątek i Coco Gauff), wciąż ma jeszcze dużo do udowodnienia w tenisie. "Aby naprawdę osiągnęła swój potencjał potrzeba dużo czasu, ale ona jest młoda i jeszcze go nie osiągnęła" - podkreśla 67-latka.