Iga Świątek - Leylah Fernandez w WTA w Dubaju. Kanadyjka zawsze miała pod górkę

Fernandez zajmuje dziś 37. miejsce w rankingu WTA. W sierpniu ubiegłego roku była już 13. Wygrała w karierze dwa turnieje WTA, oba w Monterrey, ale świat poznał ją, gdy w 2021 roku niespodziewanie awansowała do finału US Open, mając zaledwie 19 lat. Przegrała wtedy z o kilka miesięcy młodszą Brytyjką Emmą Raducanu .

Nikt w nią nie wierzył. Ojciec został trenerem, by szkolić córkę

Wtedy sprawy w swoje ręce wziął ojciec, Jorge. To były piłkarz, który w młodym wieku wyemigrował do Kanady. Dostrzegł talent córki i dla niej stał się tenisowym trenerem. Oglądał mecze tenisowe na żywo i na kasetach, sam miał niezłe przygotowanie fizyczne i zaczął szkolić Leylah, a potem młodszą córkę, Biankę.

W wieku siedmiu lat Leylah trenowała z ojcem na kortach publicznych w Montrealu, gdy dojrzał ich Francisco Sanchez, były sparingpartner belgijskiej gwiazdy Justine Henin. Wtedy współpracował z Kanadyjską Federacją Tenisową. - Jorge spytał mnie o jej potencjał. Powiedziałem, że jest bardzo zaangażowana, leworęczna, ma niezłą rękę - opowiadał Sanchez. Wkrótce zaczęli współpracę. - To nie żart, ale naszym celem było, żeby zrobić z niej liderkę rankingu - dodał Sanchez.

Agnieszka Radwańska była zachwycona Leylah Fernandez

Leylah była bardzo pojętną uczennicą. Francisco Sanchez nauczył jej tego, co w tenisie, a szczególnie u zawodniczek bez oszałamiających warunków fizycznych, najważniejsze - techniki.

Fernandez zaczęła grać specyficzny tenis oparty na umiejętnościach technicznych, sprycie, przewidywaniu sytuacji na korcie. Tak jak w przeszłości robiła to Henin, czy Agnieszka Radwańska. Dzięki temu mogła pokonywać silniejsze i mocniejsze rywalki.

W czasie US Open 2021 roku Agnieszka Radwańska w rozmowie z Interią była zachwycona Kanadyjką. - Bardzo mi się podoba jej gra. Fizycznie nie wygląda na mocną, ale jednak piłka po jej uderzeniach ląduje tam, gdzie powinna. Widać, że wszystko umie, jest wszechstronna i najlepiej gra w najtrudniejszych momentach. Wygrała wiele meczów w US Open na styku. Bardzo fajnie się patrzy na nią na korcie - mówiła finalistka Wimbledonu z 2012 roku i była wiceliderka rankingu WTA.

Pokonywała najlepsze. Ze Świątek grała jeden raz

Gra Leylah Fernandez zaczynała przynosić znaczące wyniki. W 2019 roku, w wieku 16 lat wygrała juniorski Roland Garros. W sześciu meczach przegrała zaledwie 23 gemy. W "L’Equipe" powiedziała wtedy, że marzy o tym by wygrać seniorskiego Wielkiego Szlema. Była blisko w 2021 roku kiedy w wielkim stylu, często wygrywając, wydawało się przegrane mecze, awansowała do finału.

Dziś jest jedną z najbogatszych sportsmenek na świecie

Z dumą mówi, że swój sukces zawdzięcza przede wszystkim rodzicom, ale także Kanadzie. Mimo że na jej meczach często pojawiają się kibice z Ekwadoru i Filipin, to jednak Kanada, która prowadzi również sportowe programy wspomagające przybyszów z innych krajów, miała największy udział w dotychczasowym rozwoju finalistki US Open. - Pochodzimy z rodzin imigrantów, nie mieliśmy niczego. Kanada otworzyła nam drzwi. Bez tego nie mielibyśmy możliwości, które mamy dzisiaj - mówił w czasie US Open’211 o kulisach osiągnięć córki, Jorge Fernandez.