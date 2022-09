Iga Świątek: Książki w tym wszystkim pomagają

- Przestawianie się między strefami czasowymi wymaga wiele energii. Na szczęście tenisowy Tour jest skonstruowany tak, że podróżujemy w określonym rytmie - mówiła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W jaki sposób Iga Świątek spędza wolny czas? WIDEO INTERIA.TV

Choć walka na kortach całego świata jest wymagająca, Polka widzi w tej materii małe światełko w tunelu. - Dochodzą mnie słuchy, że im zawodnik jest starszy, tym łatwiej to znosi - dodała.

Na ile lektura książek pozwala "odciąć" się od otaczającego świata?

- Książki w tym wszystkim pomagają. Niekoniecznie jest to rzecz, którą muszę wciskać na siłę. Dają mi sposób spędzania czasu, który mnie nie męczy - opowiadała, odnosząc się do swojej pasji. Co ciekawe, obecnie... nie czyta. - Pozwoliłam sobie na oglądanie seriali - zdradziła.