Iga Świątek dodała wpis po triumfie w WTA Finals 2023

Polka po triumfie dodała też krótki wpis w mediach społecznościowych, zamieszczając trzy słowa w języku angielskim. "What just happened?" - napisała, co można tłumaczyć jako "Co właśnie się wydarzyło?", a w połączeniu z wymowną emotikonką oznaczającą zaskoczenie pokazuje, że dla Świątek sukces odniesiony w Cancun jest czymś niezwykłym, w co właściwie jeszcze nie dowierza.