Iga Świątek królową Nowego Jorku! Twitter eksplodował

W poniedziałek Iga Świątek rozpocznie kolejny, 25. tydzień panowania w rankingu WTA. Już wiadomo, że w tym roku nic nie pozbawi ją miana pierwszej rakiety świata. Polka po raz pierwszy przekroczy granicę 10 000 punktów.

W ostatnich 10 latach taki pułap osiągnęły tylko trzy inne tenisistki - Serena Williams, Wiktoria Azarenka i Ashleigh Barty.

