Iga Świątek królową Dohy! Spektakularne zwroty akcji w finale, Jelena Rybakina pokonana

Reprezentantka Kazachstanu rozgrywała swój dziewiąty mecz na przestrzeni kilku dni, a pierwszy z nich rozegrała 8 lutego. Polka miała prawo odczuwać mniejsze zmęczenie, gdyż dla naszej tenisistki był to pierwszy występ od nieudanego Australian Open. Dodatkowo raszynianka bardzo chciała zrewanżować się rywalce za ostatnie oficjalne spotkania , które trafiały na konto rywalki. W bezpośrednich starciach było do tej pory 3-1 dla Rybakiny.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Sorana Cirstea. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Niesamowite zwroty akcji w pierwszym secie. Świątek walczyła do samego końca

Reprezentantka Kazachstanu rozpoczęła mecz od mocnego uderzenia . Świetnie returnowała przy serwisie Świątek i wykazywała większą regularność w wymianach, co pozwoliło jej przełamać naszą zawodniczkę już w pierwszym gemie spotkania. Chwilę później Iga próbowała szybko odrobić straty. Miała ku temu dwie okazje, ale mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku znakomicie wybroniła się w tych sytuacjach i objęła prowadzenie 2:0.

W trzecim gemie zrobiło się nerwowo. Polka prowadziła 40-0, ale ostatecznie doszło do równowagi. Nasza tenisistka wciąż poszukiwała odpowiedniego rytmu, próbując dostosować się do płaskich uderzeń przeciwniczki oraz trudnych warunków, jakie panowały w sobotę w Dosze. Obie tenisistki musiały się zmierzyć z silnym wiatrem , który nie pomagał stabilizacji gry. Na szczęście ostatnie dwa punkty trzeciego gema trafiły na konto raszynianki i liderka rankingu WTA otworzyła swoje konto w tym spotkaniu.

W piątym gemie Rybakina ponownie przycisnęła przy serwisie naszej reprezentantki. Imponowała też dobrą grą w defensywie, potrafiła skontrować. Wywierała presję na Świątek i zaowocowało to kolejnym przełamaniem. Przy stanie 4:1 30-30 doszło do nietypowej sytuacji. Jelena zawadziła ramą rakiety o nogę przy serwisie i pojawiła się krew. Trzeba było zrobić opatrunek i mieliśmy kilka minut przerwy. Nasza zawodniczka skorzystała z tego czasu, by skonsultować się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.