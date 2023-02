Iga Świątek kontynuuję zwycięską passę. Wygrała pierwszy mecz w WTA 1000 w Dubaju

Świątek jest w niesamowitej formie. Nie dość, że wygrywa, to robi to tak z wielką łatwością. Tym razem nie wygrała żadnego seta do 0 jak z Danielle Collins, Weroniką Kudiermietową i Jessiką Pegulą w Dausze, ale w dwóch straciła zaledwie dwa gemy.