Iga Świątek kontynuuje fenomenalną passę. Sky is the limit!

W XXI wieku już tylko dwie tenisistki mogą się pochwalić dłuższą passą zwycięstw niż Iga Świątek. To Amerykanka Serena Williams i Belgijka Justin Henin-Hardenne. Obie wygrały ponad 30 spotkań z rzedu.

Po kolejnym triumfie na rzymskich kortach Polka ma na koncie już 26 wygranych bez potknięcia. Na liście niepokonanych plasuje ją to na czwartej pozycji.

Takim samym wynikiem może się pochwalić Białorusinka Wiktoria Azarenka, która wyższość 20-latki z Raszyna musiała uznać wczoraj.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek pokonała Victorię Azarenkę 6-4, 6-1. WTA Rzym. WIDEO © 2022 Associated Press

Jeśli Świątek zakończy zwycięsko turniej w stolicy Włoch, a potem okaże się bezkonkurencyjna również we French Open, wysforuje się na czoło rejestru.

Reklama

Do rekordowego osiągnięcia Martiny Navratilovej, która z kortu schodziła jako zwyciężczyni aż 74 razy z rzędu, brakuje jeszcze Polsce wielu wygranych bojów. Ale każdy, kto obserwuje dzisiaj grę Igi, nie ma wątpliwości, że w jej obecnej formie "sky is the limit".

Najdłuższe serie zwycięstw w kobiecym tenisie w XXI wieku:

1. Serena Williams - 34 (2013)

2. Justine Henin - 32 (2008)

3. Serena Williams - 27 (2015)

4. Iga Świątek, Wiktoria Azarenka - 26 (2022, 2012)

5. Serena Williams - 25 (2002, 2014)

6. Justine Henin, Venus Williams - 24 (2005 i 2002)

7. Naomi Osaka - 23 (2022 i 2021)

Najdłuższe serie zwycięstw "TOP EVER":

1. Martina Navratilova - 74 (1984)

2. Steffi Graf - 66 (1989-1990)

3. Martina Navratilova - 58 (1986-1987)

4. Margaret Court - 57 (1972)

5. Chris Evert (USA) - 55 (1974)

6. Martina Navratilova - 54 (1983-1984)

7. Steffi Graf - 46 (1988)

8. Steffi Graf - 45 (1987)

9. Chris Evert, Martina Navratilova - 41 (1975-1976, 1982)

ZOBACZ TAKŻE: