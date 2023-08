Iga Świątek kontruje Arynę Sabalenkę. Może dorównać Agnieszce Radwańskiej

Agnieszka Radwańska nigdy nie była liderką światowego rankingu tenisowego. Dotarła maksymalnie tam, gdzie teraz jest Aryna Sabalenka - na drugie miejsce, która zajmowała w 2012 roku. To jednak właśnie ona jest dotąd jedyną polską zwyciężczynią turnieju w Kanadzie. Wygrała go w 2014 roku i to w sposób niezwykle spektakularny, bo po efektownym 6:4, 6:2 z samą Venus Williams. A wcześniej Agnieszka Radwańska, co może nie każdy już pamięta, ograła przecież Wiktorię Azarenkę.