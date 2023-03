Iga Świątek kończy współpracę z potentatem. W tle wojna w Ukrainie

Xiaomi to jedna z tych firm, która po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku postanowiła nie wycofywać swoich produktów ze sprzedaży w największym państwie świata. O ile dla Chińczyków mogło to oznaczać w ujęciu globalnym kłopoty wizerunkowe, o tyle opłaciło się to pod względem czysto biznesowym.