Tegoroczna droga Igi Świątek do ćwierćfinału US Open była nieco wyboista ze względu na problemy, jakie napotkała w drugiej i trzeciej rundzie zmagań. Najpierw Polka niespodziewanie musiała rozegrać trzy sety z Suzan Lamens, a potem zanotowała powrót ze stanu 1:5 w pierwszej partii spotkania z Anną Kalinską. Batalia o awans do najlepszej "8" przyniosła najlepszy na tamten moment występ raszynianki podczas tegorocznej przygody w Nowym Jorku. Od chwili, gdy 24-latka uzyskała przełamanie w siódmym gemie premierowej odsłony potyczki z Jekateriną Aleksandrową, nasza reprezentantka zdominowała Rosjankę i ostatecznie triumfowała 6:3, 6:1.

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego wyłoniona została ćwierćfinałowa przeciwniczka dla wiceliderki rankingu WTA. Okazała się nią Amanda Anisimova. Amerykanka pokonała Beatriz Haddad Maię 6:0, 6:3 i dzięki temu zagwarantowała sobie rewanżowy pojedynek za finał tegorocznego Wimbledonu. W decydującym starciu o trofeum w Londynie doszło do pogromu - Świątek wygrała 6:0, 6:0 w 57 minut. Tenisistka z USA długo dochodziła do siebie po tamtym spotkaniu. Po kilku tygodniach zamierzała zaprezentować się ze zdecydowanie lepszej strony. Zapowiadało się na ciekawą rywalizację, gdzie aspekt mentalny znów będzie miał istotne znaczenie.

US Open: Iga Świątek kontra Amanda Anisimova w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Anisimovej. Amerykanka już na "dzień dobry" została postawiona pod presją. Chociaż jako pierwsza posiadała piłkę na 1:0, to ostatecznie doszło do przełamania. Świątek sprowokowała rywalkę do kilku błędów i dzięki temu wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron Iga nie mogła złapać odpowiedniego rytmu przy podaniu, z czego korzystała Amanda. Szybko zrobiło się 40-0 dla tenisistki z USA, a to oznaczało trzy break pointy z rzędu na wyrównanie. Dwie szanse uciekły, ale przy trzeciej reprezentantka Stanów Zjednoczonych zbudowała sobie przewagę sytuacyjną i zamknęła akcję przy siatce. W ten sposób dobiegła końca seria 13 wygranych gemów przez Polkę w tej rywalizacji.

Po chwili turniejowa "8" komfortowo utrzymała swoje podanie i po raz pierwszy znalazła się na prowadzeniu. Anisimova chciała pójść za ciosem. Po podwójnym błędzie serwisowym raszynianki pojawił się rezultat 15-30 z perspektywy Świątek. Od tego momentu Iga wspomogła się dobrym podaniem i wyszła z opresji. W piątym gemie znów oglądaliśmy okazje dla returnującej - i to aż dwie z rzędu. Wydawało się, że już pierwszy break point przyniesie przełamanie, ale wówczas Amanda wybroniła się w defensywie, a Polka zagrała nieczysto. Także druga szansa uciekła wiceliderce rankingu. Nastała równowaga. Od tego momentu Amerykanka posłała asa z drugiego serwisu, a następnie "przeczyściła linię" w trakcie wymiany i ostatecznie powróciła na prowadzenie.

W trakcie szóstego rozdania Anisimova po efektownym forhendzie doprowadziła do stanu równowagi. Końcówka potoczyła się jednak po myśli naszej reprezentantki. W ostatniej akcji turniejowa "2" posłała asa i zrobiło się 3:3. Kolejny ciekawszy moment przypadł na ósmego gema. Najpierw była piłka na 4:4, ale potem, po podwójnym błędzie serwisowym Świątek, pojawił się break point na 5:3 dla Amandy. Obejrzeliśmy niezwykle zaciętą wymianę, którą na własnych warunkach rozegrała Iga. Potem Polka dorzuciła jeszcze dwa punkty i ostatecznie wyrównała.

Panie wkraczały w decydującą fazę premierowej odsłony. W trakcie dziewiątego rozdania lekka presja pojawiła się ma Anisimovej. Po kapitalnym returnie Świątek obejrzeliśmy następną równowagę. Amerykanka wytrzymała jednak napięcie i w kolejnych dwóch wymianach zaprezentowała świetny poziom. Na koniec zmusiła Polkę do błędu i wyszła na 5:4. To oznaczało, że Iga będzie serwować po pozostanie w grze o zwycięstwo w pierwszej partii. Mistrzyni Wimbledonu zgarnęła premierową akcję, ale później była spychana do głębokiej defensywy po kapitalnych zagraniach przeciwniczki, m.in. z returnu. Pojawiły się dwa setbole dla Amandy. Pierwszego udało się naszej reprezentantce obronić, ale przy drugim to nasza reprezentantka wyrzuciła piłkę poza linię końcową i w związku z tym premierowa część pojedynku dobiegła końca. Amerykanka zgarnęła ją rezultatem 6:4.

Drugą partię również otwierała Anisimova. Po kilkuminutowej przerwie Iga weszła z pozytywną energią i od razu walczyła o przełamanie. Po podwójnym błędzie serwisowym Amandy pojawiły się dwa break pointy. Już przy pierwszym Świątek wywarła presję poprzez return i zmusiła potem rywalkę do pomyłki. Po zmianie stron naszej reprezentantce udało się potwierdzić przewagę, chociaż dopiero po ostatniej z trzech okazji. W kolejnym gemie zaczęło pachnieć podwójnym przełamaniem. Mimo to Amerykanka wyszła ze stanu 15-30 i ostatecznie zdobyła premierowe "oczko", łapiąc ponownie kontakt z Igą.

Ten moment wzmocnił tenisistkę z USA. Po chwili wywierała presję od returnu i wypracowała sobie dwie okazje z rzędu na 2:2. Pierwszą udało się Polce obronić dobrym podaniem, ale przy drugiej piłka weszła do gry i znów siła Anisimovej odegrała istotną rolę. Po czterech rozdaniach na tablicy wyników zagościł remis. Amerykanka poszła za ciosem i po bardzo solidnej pracy w defensywie wyszarpała sobie trzecie "oczko" z rzędu na swoje konto, przez co znalazła się na prowadzeniu. Robiło się niebezpiecznie z perspektywy Igi. Jeszcze trudniej wyglądała sytuacja po tym, jak w trakcie szóstego rozdania przegrywała 15-30. Mimo to wyciągnęła gema, bez potrzeby bronienia break pointów.

Po chwili Świątek była blisko tego, by po ze stanu 40-0 doprowadzić do równowagi przy podaniu Anisimovej. W kluczowym momencie wymiany Amandzie dopisało mnóstwo szczęścia. Piłki odbiła się od taśmy i spadła tuż za siatkę po stronie raszynianki, bez szansy na odpowiedź. Ósmy gem przyniósł break pointa na 5:3 dla Amerykanki. A przy nim nastąpiła najgorsza rzecz, jaka mogła - czyli podwójny błąd serwisowy raszynianki.

Tenisistka z USA serwowała po zwycięstwo. Szybko wyszła na 40-0 i wypracowała sobie trzy meczbole. Później do gry wkroczyły jednak nerwy. Dwie okazje zostały zmarnowane, ale przy ostatniej - Amanda miała ogrom szczęścia. Piłka po jej zagraniu znów odbiła się od taśmy tak, że spadła tuż za siatkę po stronie Igi. Finalnie reprezentantka Stanów Zjednoczonych wygrała 6:4, 6:3 po 96 minutach rywalizacji i wzięła rewanż za Wimbledon. Dla Świątek to koniec przygody z tegorocznym US Open, a z kolei Anisimova powalczy o awans do decydującego starcia z Naomi Osaką lub Karoliną Muchovą.

Rozwiń

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Wojciech Kubik East News

Amanda Anisimova Henry Nicholls AFP

Iga Świątek i Amanda Anisimova DAISUKE URAKAMI AFP