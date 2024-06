Iga Świątek kompletnie zaskoczyła po meczu, trybuny oszalały. Polacy w akcji

Ona jest nie do zatrzymania! Iga Świątek wciąż zachwyca na kortach Rolanda Garrosa. We wtorkowym ćwierćfinale polska tenisistka bez żadnych problemów ograła 6:0, 6:2 szóstą obecnie rakietę świata - Marketę Vondrousovą. Podczas pomeczowego wywiadu liderka rankingu WTA kompletnie zaskoczyła, zwracając się w języku polskim do swoich rodaków, co wywołało wielki entuzjazm wśród zebranych fanów.