Iga Świątek kolejny sezon bez kontuzji. To klucz do sukcesów

- Rok bez kontuzji. To jest najważniejsze założenie każdego trenera przygotowania fizycznego, każdego fizjoterapeuty. Jeżeli uda się zrealizować taki cel, to można komfortowo pracować dalej - mówił w ubiegłym roku w rozmowie z Interią, Maciej Ryszczuk trener Igi Świątek odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne.

Po dokładnej analizie Świątek rezygnuje z Madrytu

W tym sezonie było jeszcze lepiej. Polka od stycznia do początku listopada rozegrała aż 76 spotkań. Wygrała 67 z nich, a to oznacza, że grała głównie na poziomie ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Na 17 rozegranych turniejów wygrała osiem, przegrała jeden finał, cztery półfinały, jeden ćwierćfinał.

Chodzi o to, żeby Iga biegała w tenisowym maratonie. Żeby to był maraton, a nie sprint. Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego liderki rankingu WTA

Być może była to jedna jedyna kontuzja w tym roku Igi Świątek, choć nawet z tym urazem, który wtedy miała, mogła grać. - Zrezygnowała z mniej znaczącego turnieju, aby lepiej się przygotować do głównego, jakim był Roland Garros. Miała jednak wątpliwości, bo czuła, że bark ją boli, ale nie na tyle, żeby nie mogła grać. Można było spróbować postąpić tak, żeby zmniejszyć dolegliwości do tego stopnia, by nie wpływały na jakość gry. Trenerzy postąpili inaczej i to była bardzo sprytna rozgrywka szachowa. Roland Garros wygrała - mówił o tej decyzji były fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej, Krzysztof Guzowski.