Dzień w Paryżu nie rozpoczął się od szczególnej pogody, na niebie bardziej dominowały chmury, ale aura coraz bardziej się poprawiała , a słupki rtęci wskazywały coraz wyższą temperaturę. Gdy Iga Świątek zameldowała się na korcie , od początku jej zajęć mocne promienie słońca dawały się we znaki . Dość szybko trener Wiktorowski skierował w kierunku swojej podopiecznej słowa, że jutro nie powinno być aż tak ciepło.

Sesja treningowa Igi Świątek atrakcją dla kibiców. Tłum fanów

Gdy szkoleniowiec Igi wraz z jej sparingpartnerem, Tomaszem Moczkiem , wychodzili na kort, fanów coraz bardziej przybywało. A po chwili wyłoniła się główna bohaterka, która została przywitana gromkimi brawami . Przypomnijmy, że najwyżej rozstawiona w turnieju Świątek powalczy o trzeci z rzędu, a czwarty w karierze tytuł w Paryżu. Jej pierwszą rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Leolia Jeanjean , która do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji. Jak przekazali organizatorzy, będzie to drugie poniedziałkowe spotkanie od godz. 12 na korcie Philippe-Chatriera i powinno rozpocząć się około godz. 13:30 .

Iga, po zamienieniu kilku zdań ze sztabem, szybko wzięła się do pracy. A baczne oko trenera Wiktorowskiego śledziło każdy jej ruch. "Pół kroku do tyłu, Iga wraca do crossa" - zaordynował szkoleniowiec. Z ust opiekuna najlepszej tenisistki świata padały kolejne komendy, typu: "różne kierunki, niska piłka".