Iga Świątek już za plecami rywalki. Imponujący wyczyn, Amerykanka goni legendę

Coco Gauff była pierwszą - i dotąd jest jedną z dwóch - tenisistek młodszych od Igi Świątek, które zdołały ją pokonać w zawodowej karierze. Wygrała w zeszłym roku w półfinale w Cincinnati i była to... jej jedyna wygrana w dziesięciu starciach z Polką. Amerykanka ma bilans z liderką rankingu WTA 1-9, ale w półfinale turnieju w Rzymie dostanie szansę, by go poprawić.