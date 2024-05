Iga Świątek już w wielkim finale. Zdecydowane słowa po triumfie nad Keys

Iga Świątek pędzi niczym burza przez Mutua Madrid Open 2024, czyli współzawodnictwo mające rangę WTA 1000. W czwartek 2 maja ograła ona w zdecydowanym stylu reprezentantkę USA Madison Keys i po meczu... nie kryła zadowolenia z tego, jak układa się jej dotychczasowa przygoda na Półwyspie Iberyjskim.

Iga Świątek: Powtórzenie wyniku z tamtego roku to coś wspaniałego

"Czuję się naprawdę dobrze. W ogóle nie myślałam o tym, co działo się w zeszłym roku" - stwierdziła Świątek w rozmowie na korcie z przedstawicielką organizatorów. Jej słowa to odniesienie do faktu, że w zeszłym sezonie również dotarła do finału zmagań w stolicy Hiszpanii. Reklama

"Powtórzenie takiego osiągnięcia to świetna sprawa. Będę mogła zagrać naprawdę ciekawe spotkanie za dwa dni, więc to coś ekscytującego. Jestem ogólnie zadowolona z tego turnieju" - stwierdziła dodając, że jutrzejszy, wolny dla siebie dzień spędzi raczej spokojnie - wychodząc do parku lub zagłębiając się w lekturze.

Niedługo potem Świątek udzieliła też wywiadu stacji Canal + Sport. Na początek została zagadnięta m.in. o to, czy jej zdaniem starcie z Keys było jej najlepszym występem w tegorocznym turnieju w Madrycie - i tenisistka odpowiedziała twierdząco. "Cały czas grałam na naprawdę wysokim poziomie. Drugim takim meczem był ten z Haddad Maią, tam jednak zanotowałam potknięcie, w tym byłam solidna od początku do końca - stwierdziła raszynianka.

Później padło też pytanie o formę organizacji turnieju w Madrycie i to, czy Polka preferuje zmagania w formacie wielkoszlemowym, czy w formule gier dzień po dniu. "Szczerze mówiąc nie ma to znaczenia. Przed turniejem zawsze jestem gotowa na to, co się wydarzy. Madryt to akurat takie miasto, w którym warto jest mieć dzień wolny, miło spędzić czas, jest tu dużo zieleni, a poza tym ja po prostu lubię Europę i tu nigdy się nie będę nudziła" - orzekła. Reklama

WTA Madryt. Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Iga Świątek finał Mutua Madrid Open 2024 rozegra dokładnie w sobotę 4 maja - jej rywalką będzie zwyciężczyni z pary Jelena Rybakina - Aryna Sabalenka. Zapraszamy do śledzenia tego starcia wraz z Interią Sport - link do relacji poniżej:

