Iga Świątek już to wie. Chodzi o ranking WTA, to będzie niesamowite

Iga Świątek pozostała, z 11 285 punktami, liderką rankingu WTA po wielkoszlemowym Wimbledonie, choć jej przewaga nad drugą w zestawieniu Amerykanką Cori Gauff nieznacznie zmalała. To już 112. tydzień, kiedy raszynianka przewodzi w tym zestawieniu, co daje jej dziewiąte na liście wszech czasów. Teraz jednak już wiadomo, że Polka awansuje w tej klasyfikacji, ponieważ nikt jej nie wyprzedzi co najmniej do zakończenia US Open, a to prawdopodobnie nie będzie koniec.