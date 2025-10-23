Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek już tego nie ukrywa. Ta miłość zaczęła się dawno. "Do dziś mam do nich słabość"

Rafał Sierhej

Odkąd Iga Świątek wstąpiła na tenisowe szczyty, cały świat z pełną uwagą śledzi jej poczynania zarówno na korcie, jak i poza nim. Wiele umiłowań naszej gwiazdy jest dość powszechnie znanych, ale część z nich z pewnością może być dla fanów zaskoczeniem. Jak się okazuje, Polka od czasów dzieciństwa jest fanką szwedzkiego zespołu ABBA. O wszystkim opowiedziała w rozmowie z RedBull.com.pl".

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Iga Świątek najczęściej w swoim życiu opowiada o tym, co dzieje się na korcie, ewentualnie poza nim, ale bezpośrednio wiąże się z tenisem i jej występami. Polka momentami na konferencjach prasowych zdaje się mieć dość tematów stricte sportowych.

Nie jest jednak żadną tajemnicą, że poza kortem Iga również jest bardzo aktywna i ceni sobie, choćby muzykę. Obecna wiceliderka rankingu WTA jest wielką fanką amerykańskiej piosenkarki - Taylor Swift. Uwielbienie naszej gwiazdy do Amerykanki nie jest żadną tajemnicą, bo Polka wielokrotnie wyrażała swój podziw dla 35-latki.

Świątek uwielbia Abbę. Już prawie 20 lat miłości

Ostatnio dostała od swojej ulubienicy list, który opublikowała w mediach społecznościowych. - O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie marzyłam o chwilach takich jak ta. Jestem taka wdzięczna - napisała Polka. Jak się okazuje Iga lubi także tę zdecydowanie starszą twórczość.

Przyznała to w rozmowie z portalem "RedBull.com.pl" w 2019 roku. Wówczas zdradziła, że uwielbia szwedzki zespół ABBA. - Wśród moich ulubionych zespołów jest też… ABBA. Usłyszałam ich kiedyś jako sześcioletnia dziewczynka i zostałam fanką - rozpoczęła Iga, która wówczas rozpoczynała karierę.

- Później w szkole dziewczyny słuchały Rihanny, Beyonce, Lady Gagi i innych rzeczy z radia, a ja twardo byłam z ABBĄ. Taka ze mnie staromodna dziewczyna. Do dziś mam do nich słabość - zdradziła, przywołując czasy swojego dzieciństwa.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEOAP© 2024 Associated Press
Iga Świątek ma nieustanne wsparcie wśród fanów, którzy potrafią też fachowo ocenić grę Polki
Iga Świątek ma nieustanne wsparcie wśród fanów, którzy potrafią też fachowo ocenić grę PolkiTakuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Po lewej stronie młoda kobieta w sportowej bluzie z telefonem w dłoni i uśmiechem na twarzy, po prawej stronie starszy mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czarnym kapeluszu, ubrany elegancko.
Iga Świątek jest fanką Tima BurtonaRobert Prange/Getty Images, ANDER GILLENEAAFP
Iga Świątek lubi ciszę - twierdzi Dawid Celt. Trenerowi niekoniecznie chodziło jednak o ciszę trybun podczas meczów...
Iga Świątek lubi ciszę - twierdzi Dawid Celt. Trenerowi niekoniecznie chodziło jednak o ciszę trybun podczas meczów...Kena Betancur / AFP)AFP

