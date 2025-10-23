Iga Świątek najczęściej w swoim życiu opowiada o tym, co dzieje się na korcie, ewentualnie poza nim, ale bezpośrednio wiąże się z tenisem i jej występami. Polka momentami na konferencjach prasowych zdaje się mieć dość tematów stricte sportowych.

Nie jest jednak żadną tajemnicą, że poza kortem Iga również jest bardzo aktywna i ceni sobie, choćby muzykę. Obecna wiceliderka rankingu WTA jest wielką fanką amerykańskiej piosenkarki - Taylor Swift. Uwielbienie naszej gwiazdy do Amerykanki nie jest żadną tajemnicą, bo Polka wielokrotnie wyrażała swój podziw dla 35-latki.

Świątek uwielbia Abbę. Już prawie 20 lat miłości

Ostatnio dostała od swojej ulubienicy list, który opublikowała w mediach społecznościowych. - O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie marzyłam o chwilach takich jak ta. Jestem taka wdzięczna - napisała Polka. Jak się okazuje Iga lubi także tę zdecydowanie starszą twórczość.

Przyznała to w rozmowie z portalem "RedBull.com.pl" w 2019 roku. Wówczas zdradziła, że uwielbia szwedzki zespół ABBA. - Wśród moich ulubionych zespołów jest też… ABBA. Usłyszałam ich kiedyś jako sześcioletnia dziewczynka i zostałam fanką - rozpoczęła Iga, która wówczas rozpoczynała karierę.

- Później w szkole dziewczyny słuchały Rihanny, Beyonce, Lady Gagi i innych rzeczy z radia, a ja twardo byłam z ABBĄ. Taka ze mnie staromodna dziewczyna. Do dziś mam do nich słabość - zdradziła, przywołując czasy swojego dzieciństwa.

