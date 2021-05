Iga Świątek, wzorem wielu innych sportowców z naszego kraju, zaszczepiła się na COVID-19. Najlepsza polska tenisistka pochwaliła się tym w mediach społecznościowych zaznaczając, że daje jej to sporty komfort.

Akcja szczepień w Polsce przebiega bardzo sprawnie, choć wciąż jeszcze sporo ludzi nie zdążyło tego zrobić. Wiele sportowych gwiazd skorzystało jednak z okazji i przyjęło szczepionkę, co bardzo ułatwia im podróżowanie i udział w największych światowych imprezach. Do tego grona dołączyła również Iga Świątek, która szczepieniem pochwaliła się w mediach społecznościowych.



"Zaszczepiona - ja i cały Team Świątek. Bardzo doceniam tę możliwość, bo daje dużo większy spokój i poczucie bezpieczeństwa w związku z podróżami i życiem w tourze. Wracamy do pracy i czekamy na kibiców na trybunach - bardzo Was brakuje" - napisała na swoim profilu na Twitterze najlepsza polska tenisistka.





Teraz przed Igą Świątek turniej na kortach Rolanda Garrosa, gdzie Polka będzie bronić tytułu. French Open 2021 rozpocznie się 30 maja i potrwa do 13 czerwca. Eliminacje z kolei zaczynają się już 24 maja. Oprócz Świątek pewni udziału w imprezie są Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W eliminacjach powalczą Kacper Żuk, Urszula Radwańska, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch.

