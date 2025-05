Iga Świątek już po starciu z Aryną Sabalenką w Paryżu. Zacięta walka o każdą piłkę

W tym sezonie Iga Świątek nie jest tak dużą faworytką do wygrania Roland Garros, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Wynika to z faktu, że nasza reprezentantka czeka niemal 12 miesięcy na to, by zdobyć swój kolejny tytuł w jakimkolwiek turnieju. Poprzedni triumf święciła właśnie w Paryżu, pokonując w finale Jasmine Paolini. Wszyscy zastanawiają się, czy raszynianka odzyska swój blask w imprezie, którą zdominowała w ostatnich sezonach, wygrywając cztery z pięciu edycji.

Reklama