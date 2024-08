Iga Świątek przybyła do Nowego Jorku prosto z Cincinnati, gdzie dotarła do półfinału imprezy rangi WTA 1000. W meczu o finał musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki, która później zdobyła końcowe trofeum w stanie Ohio. W środę Polka po raz pierwszy w tym roku pojawiła się na obiekcie we Flushing Meadows. Nie bez przyczyny, bowiem tego dnia miała wziąć udział w specjalnym wydarzeniu, które towarzyszy wielkoszlemowym zmaganiom.

