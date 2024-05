Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. W poniedziałek nasza rodaczka pokonała Angelique Kerber 7:5, 6:3 w czwartej rundzie . Choć wynik wskazuje na dość spokojne zwycięstwo, to Niemka pokazała wysoki poziom, a jej kibice mogli wrócić w myślach do jej wielkoszlemowych triumfów (Australian Open i US Open 2016, Wimbledon 2018). Obecnie jest 331. rakietą świata, ale ma potencjał na zdecydowanie wyższe lokaty.

Reklama