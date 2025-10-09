Iga Świątek już na szczycie. Białorusinka dogoniona. Niebywałe doniesienia po wygranej z Bencić

Iga Świątek awansowała już do ćwierćfinału tegorocznego turnieju WTA rangi "1000" w Wuhanie. Polska tenisistka pokonała Belindę Bencić 2:0 (7:6(2), 6:4) i już wie, że o półfinał powalczy z Jasmine Paolini. Ten pojedynek zostanie rozegrany w piątek nie przed godziną 13:00 czasu polskiego.

Było to już 41. zwycięstwo Igi Świątek nad mistrzynią "tysięcznika". Belinda Bencić ma na swoim koncie dwa takie sukcesy, które, poza złotym medalem igrzysk olimpijskich w Tokio, są jej największymi w karierze. Szwajcarka w 2015 roku triumfowała w Toronto, a w 2019 w Dubaju.

Iga Świątek z największą liczbą zwycięstwa nad mistrzyniami "tysięczników". Victoria Azarenka dogoniona

W tym momencie żadna zawodniczka nie ma więcej zwycięstw nad mistrzyniami "tysięczników" niż Iga Świątek. W tym momencie pierwsze miejsce dzieli ona jeszcze z Victorią Azarenką, którą właśnie dogoniła. Polka prawdopodobnie już niebawem prześcignie również Białorusinkę.

W tym momencie trzecie miejsce w tym zestawieniu należy do Aryny Sabalenki, która ma 37 takich zwycięstw - tyle samo co Petra Kvitova. Czołową "piątkę" zamyka Serena Williams z 33 wygranymi pojedynkami.

Jeżeli w piątek (10 października) po południu czasu polskiego Iga Świątek pokona Jasmine Paolini w Wuhanie, stanie się samodzielną liderką tego zestawienia. Włoszka również należy bowiem do mistrzyń "tysięczników". W 2024 roku triumfowała ona bowiem w Dubaju, a rok później w Rzymie.

Jeśli Iga Świątek pokona Jasmine Paolini, o wielki finał powalczy z Coco Gauff lub Laurą Siegemund. W pojedynku, który ma wyłonić kolejną potencjalną rywalkę Polki, faworytką będzie Amerykanka.

W grze pozostaje jeszcze Aryna Sabalenka, która w ćwierćfinale będzie musiała pokonać Jelenę Rybakinę. Ten pojedynek zapowiada się na jeden z największych hitów całego turnieju WTA 1000 w Wuhanie.

Paolini awansuje do ćwierćfinału w Wuhan po krecz’u Tauson © 2025 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Belindą Bencić o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan ADEK BERRY AFP

Iga Świątek pokonała Belindę Bencić w czwartej rundzie Wimbledonu 2023 Zac Goodwin East News

Wiktoria Azarenka PAUL CROCK AFP