Wielkimi krokami zbliża się ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie - US Open. Iga Świątek już raz - w 2022 roku - triumfowała na amerykańskich kortach. W tym roku liderka rankingu WTA także znajduje się w gronie głównych pretendentek do tytułu, lecz nie jest główną faworytką. Ogłosili to eksperci portalu "Sportskeeda", publikując swój ranking.