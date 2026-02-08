Nachodzi pierwszy tegoroczny turniej WTA rangi 1000, gości go rzecz jasna Doha. Zawodniczki są na miejscu, jak już pisaliśmy, Iga Świątek zmierzyła się już na treningu z Amandą Anisimovą. Zawodniczki mają już za sobą Players' Party. Na ściance turniejowej pokazały się największe nazwiska biorące udział w rywalizacji. To zarazem gwiazdy touru, bo z najlepszej dziesiątki rankingu w Katarze zabraknie tylko Aryny Sabalenki i Jessiki Peguli.

Na odpowiedniku "czerwonego dywanu" nie zabrakło więc Raszynianki. Postawiła na czerń - długą sukienkę i baleriny.

Wygląda absolutnie olśniewająco

Players' Party w Dosze przed turniejem WTA 1000. Tak wyglądały zawodniczki

Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie ma tzw. wolny los, wejdzie do gry w drugiej, tam skonfrontuje się z Janice Tjen lub świeżo upieczoną zwyciężczynią z Winners Cup (Kluż-Napoca) Soraną Cirsteą. Do ćwiartki drabinki naszej rodaczki trafiły Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Jak pisaliśmy pod tym linkiem, najwcześniej w półfinale może dojść do starcia Polki z broniącą tytułu Anisimovą albo półfinalistką tegorocznego Australian Open Eliną Switoliną.

Iga Świątek Robert Prange Getty Images

Poniżej prezentujemy zdjęcia Rybakiny, Anisimovej, Coco Gauff, Svitoliny, Paolini i Qinwen Zheng.

Jelena Rybakina Robert Prange Getty Images

Amanda Anisimova Robert Prange Getty Images

Coco Gauff Robert Prange Getty Images

Elina Svitolina Robert Prange Getty Images

Jasmine Paolini Robert Prange Getty Images

QInwen Zheng Robert Prange Getty Images

