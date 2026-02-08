Iga Świątek już błyszczy w Dosze. Światła na nią, tam jest "jedynką"
Tuż przed startem turnieju w Dosze Iga Świątek i inne tenisistki pojawiły się na Players' Party. Najlepsze zawodniczki świata w swoich stylizacjach wybrały głównie stonowane kolory, na zdjęciach widzimy sporo czerni. Wyróżniła się na pewno Coco Gauff, która wybrała czerwoną sukienkę.
Nachodzi pierwszy tegoroczny turniej WTA rangi 1000, gości go rzecz jasna Doha. Zawodniczki są na miejscu, jak już pisaliśmy, Iga Świątek zmierzyła się już na treningu z Amandą Anisimovą. Zawodniczki mają już za sobą Players' Party. Na ściance turniejowej pokazały się największe nazwiska biorące udział w rywalizacji. To zarazem gwiazdy touru, bo z najlepszej dziesiątki rankingu w Katarze zabraknie tylko Aryny Sabalenki i Jessiki Peguli.
Na odpowiedniku "czerwonego dywanu" nie zabrakło więc Raszynianki. Postawiła na czerń - długą sukienkę i baleriny.
Wygląda absolutnie olśniewająco
Players' Party w Dosze przed turniejem WTA 1000. Tak wyglądały zawodniczki
Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie ma tzw. wolny los, wejdzie do gry w drugiej, tam skonfrontuje się z Janice Tjen lub świeżo upieczoną zwyciężczynią z Winners Cup (Kluż-Napoca) Soraną Cirsteą. Do ćwiartki drabinki naszej rodaczki trafiły Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Jak pisaliśmy pod tym linkiem, najwcześniej w półfinale może dojść do starcia Polki z broniącą tytułu Anisimovą albo półfinalistką tegorocznego Australian Open Eliną Switoliną.
Poniżej prezentujemy zdjęcia Rybakiny, Anisimovej, Coco Gauff, Svitoliny, Paolini i Qinwen Zheng.