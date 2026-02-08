Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek już błyszczy w Dosze. Światła na nią, tam jest "jedynką"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Tuż przed startem turnieju w Dosze Iga Świątek i inne tenisistki pojawiły się na Players' Party. Najlepsze zawodniczki świata w swoich stylizacjach wybrały głównie stonowane kolory, na zdjęciach widzimy sporo czerni. Wyróżniła się na pewno Coco Gauff, która wybrała czerwoną sukienkę.

Kobieta w eleganckiej czarnej sukience stoi uśmiechnięta na tle tablicy informacyjnej z logo i napisem Qatar TotalEnergies Open 2026.
Iga Świątek, 07.02.2026 r.Robert PrangeGetty Images

Nachodzi pierwszy tegoroczny turniej WTA rangi 1000, gości go rzecz jasna Doha. Zawodniczki są na miejscu, jak już pisaliśmy, Iga Świątek zmierzyła się już na treningu z Amandą Anisimovą. Zawodniczki mają już za sobą Players' Party. Na ściance turniejowej pokazały się największe nazwiska biorące udział w rywalizacji. To zarazem gwiazdy touru, bo z najlepszej dziesiątki rankingu w Katarze zabraknie tylko Aryny Sabalenki i Jessiki Peguli.

Na odpowiedniku "czerwonego dywanu" nie zabrakło więc Raszynianki. Postawiła na czerń - długą sukienkę i baleriny.

Wygląda absolutnie olśniewająco
skomentował profil Tennis World na Facebooku, liczący 62 tys. obserwatorów

Hurkacz zrezygnował, inny Polak wszedł do gry. Co za debiut, 6:0 na koniec

Players' Party w Dosze przed turniejem WTA 1000. Tak wyglądały zawodniczki

Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie ma tzw. wolny los, wejdzie do gry w drugiej, tam skonfrontuje się z Janice Tjen lub świeżo upieczoną zwyciężczynią z Winners Cup (Kluż-Napoca) Soraną Cirsteą. Do ćwiartki drabinki naszej rodaczki trafiły Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Jak pisaliśmy pod tym linkiem, najwcześniej w półfinale może dojść do starcia Polki z broniącą tytułu Anisimovą albo półfinalistką tegorocznego Australian Open Eliną Switoliną.

Kobieta w długiej, ciemnej, eleganckiej sukni stoi bokiem na tle jasnej ściany z fioletowym napisem i liczbą 2026. Ma rozpuszczone włosy, delikatną biżuterię oraz czarne buty na obcasie. Uśmiecha się i patrzy w kierunku aparatu.
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Poniżej prezentujemy zdjęcia Rybakiny, Anisimovej, Coco Gauff, Svitoliny, Paolini i Qinwen Zheng.

Chcą rewolucji, znowu głośno o Idze Świątek. To byłby przełom

Jelena Rybakina
Jelena RybakinaRobert PrangeGetty Images
Kobieta w czarnej marynarce i ciemnym golfie stoi na tle tablicy z logo Qatar Total Energies Open 2026, delikatnie uśmiechając się do aparatu.
Amanda AnisimovaRobert PrangeGetty Images
Coco Gauff
Coco GauffRobert PrangeGetty Images
Kobieta w eleganckim, czarnym ubraniu i jasnej marynarce pozuje na tle planszy z napisem Qatar Total Energies Open 2026. Trzyma w dłoni torebkę, stoi na wykładzinie o geometrycznym wzorze.
Elina SvitolinaRobert PrangeGetty Images
Uśmiechnięta kobieta stojąca na tle ścianki z logo i napisem Qatar Total Energies Open 2026, ubrana w jasną bluzkę i trzymająca białą torebkę.
Jasmine PaoliniRobert PrangeGetty Images
Kobieta w eleganckiej czarnej sukience i sandałach na wysokim obcasie pozuje na tle ściany z logotypem Qata Total Ener 26 Open, stojąc na wzorzystej podłodze. Trzyma czarną torebkę i uśmiecha się do aparatu.
QInwen ZhengRobert PrangeGetty Images

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała o awans do głównej drabinki WTA 1000 w Dosze
Tenis

Fręch grała o awans do głównej drabinki WTA Doha. Wszystko jasne po 95 minutach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Bartłomiej Bołądź: Spotkały się dwie topowe drużyny i najważniejsze, że wygraliśmy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja