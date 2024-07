Tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu tenisiści i tenisistki powalczą w wielkoszlemowym turnieju organizowanym na kortach trawiastych w Anglii - Wimbledonie. W imprezie udział wezmą reprezentanci Polski na czele z liderką światowego rankingu WTA - Igą Świątek. Raszynianka po sukcesie w Roland Garros opuściła starty w Berlinie i szlifowała formę przed prestiżowymi rozgrywkami. 23-latka wciąż czeka na zwycięstwo w Anglii. Jak na razie nie udało jej się dojść nawet do półfinału. Jej najlepszym rezultatem jest ćwierćfinał w 2023 roku. Na tym etapie rywalizacji musiała uznać wyższość Ukrainki Eliny Switoliny. Jak do tegorocznych zmagań przystępuje podopieczna Tomasza Wiktorowskiego?

"Na Wimbledonie nie da się zbudować formy, to trochę inny turniej. Szansa na to, że zawodniczki, które nie są faworytkami i mogą wygrać ten turniej, są większa. Trzeba podejść do tego turnieju inaczej pod względem mentalnym. Zazwyczaj popełnia się tu kilka błędów więcej niż na innych nawierzchniach. Piłka jest grana nisko oraz bardzo szybko. To turniej bardzo skomplikowany" - wyznała Polka na konferencji prasowej.