Roland Garros. Iga Świątek w półfinale. Opta przekazała ciekawostki

Był to także trzeci z rzędu set Polki wygrany do zera, bo przecież Anastazję Potapową w niedzielę pokonała bez straty gema. "Zrobiła to jako pierwsza od... Igi Świątek w 2023 roku" - napisała żartobliwie Opta. Dwanaście miesięcy temu zrobiła to w starciach z Claire Liu oraz Xinyu Wang.