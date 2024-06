Iga Światek jest zdecydowaną faworytką ale... to działa na korzyść rywalki

Roland Garros. Jasmine Paolini nie ma nic do stracenia w meczu z Igą Świątek

"Paolini jednak spisuje się wyjątkowo w tym roku. Doszła do finału, w którym ma niewiele do stracenia, a wiele do zyskania. Jednym z ważnych aspektów finału jest to, żeby zacząć grać. Czynnik zastraszania w związku z taką rywalką jest ogromny. Myślę, że musi podjąć to wyzwanie i dać z siebie wszystko" - dodał.