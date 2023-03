Iga Świątek jest wyjątkowa! W tym po prostu nie ma sobie równych

Iga Świątek swoje zmagania w ramach turnieju rangi 1000 w kalifornijskim Indian Wells rozpoczęła od drugiej rundy - i był to początek "z wysokiego C", bowiem 21-latka praktycznie nie dała szans swojej pierwszej przeciwniczce, reprezentantce gospodarzy Claire Liu .

Amerykanka na tle naszej zawodniczki wypadła bardzo blado - jeden jedyny gem zdołała zapisać na swoim koncie dopiero na samym końcu potyczki, ale było już zbyt późno, by móc podjąć z liderką rankingu WTA jakąkolwiek walkę. Tymczasem Świątek przedłużyła pewną ciekawą passę...

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO

Iga Świątek światową liderką. Specjalistka od wygrywania do zera

Jak zauważono na profilu OptaAce, raszynianka jest jedyną zawodniczką (spośród tych, które rozegrały co najmniej 15 meczów), która w tym roku nie kończyła ani jednego pojedynku w trzech setach. Jeśli wygrywała - to zawsze 2:0, a jeśli przegrywała - to zawsze 0:2. Porażki na szczęście zdarzyły jej się jednak tylko trzykrotnie na 16 starć (uległa Peguli, Rybakinie i Krejczikovej).