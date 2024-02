Iga Świątek jest w czołówce, ale nie na czele. Jest więc pole do poprawy

Za nami dwa pierwsze turnieju WTA rangi 1000 w tym roku. W Dausze triumfowała Iga Świątek, natomiast w Dubaju Polka doszła do półfinału. Podczas tych turniejów 22-letnia raszynianka posłała aż 156 kończących uderzeń. Nie daję jej to jednak pierwszego miejsca, a nawet w pierwszej trójce. Nasza tenisistka zajmuje dopiero piątą pozycję. Jest więc pole do poprawy.