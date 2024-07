Iga Świątek jest niesamowita. Kolejna wygrana, nie zdarza się to często

Świątek przystępowała do igrzysk w jako faworytka. Przede wszystkim dlatego, że jest numerem jeden kobiecego tenisa, po drugie kilka jej najgroźniejszych konkurentek zrezygnowało z występu jak Białorusinka Aryna Sabalenka czy reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina , a po trzecie Polka jest przecież "królową" kortów ziemnych.

Oprócz tego Świątek odnosiła same zwycięstwa. Dwa podczas imprezy w Stuttgarcie, a także w Madrycie, Rzymie i Paryżu, ale w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie, w których to turniejach triumfowała.

Świetna passa Igi Świątek na kortach ziemnych

Teraz jest znowu w stolicy Francji, ale już w igrzyskach olimpijskich, gdzie rozstrzygnęła na swoją korzyść cztery pojedynki. W sumie daje jej to już 25 meczowych wygranych w tym roku na kortach ziemnych.

W XXI wieku taki albo lepszy wynik osiągnęły przed nią zaledwie cztery tenisistki . Były to: Angeles Montolio (2001), Jelena Janković (2007), Sara Errani (2012) i Serena Williams (2013).

Iga Świątek wygrywa mecz za meczem na kortach Rolanda Garrosa