Iga Świątek jest niemożliwa. Czegoś takiego nie było od ponad 20 lat!

To był jej pierwszy występ na trawie w tym sezonie. I od razu uświetniła go wygraniem seta do zera. Co ciekawe w tym roku zwyciężała w takim samym stosunku na innych nawierzchniach, ale nigdy nie udało jej się to tak szybko. Na kortach twardych potrzebowała do tego siedmiu meczów, natomiast na "mączce" ośmiu.