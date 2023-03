"I to sprawiło, że pomyślałam, że rok temu, przed serią zwycięstw, byłabym szczęśliwa osiągając takie wyniki, ale po tych wszystkich komentarzach czuję jednak, że 'to nie wystarczy'" - dodała.

Tenis. Iga Świątek ma ogromną przewagę nad Aryną Sabalenką

"Nie chcę wracać do tego, co było w zeszłym roku. Każdy turniej to inna historia. Szczerze mówiąc, jeśli będę dobrze grała, to będę wysoko w rankingach. Jestem prawie pewna, że nie obronię wszystkich wywalczonych punktów, co nie znaczy, że nie postanę numerem jeden" - stwierdziła Świątek.

Tenis. Iga Świątek czuje, jakby miał tarczę na plecach

"Podoba mi się jej mentalność bycia perfekcjonistką i chęci robienia wszystkiego dobrze. Przeczytałem jej post po Dausze i Dubaju. Wygrała w Dausze i dobrze sobie radziła w Dubaju. I napisała" 'Ludzie, jestem tylko człowiekiem' . A ja na to: 'Iga, można przegrać finał'. To właśnie podziwiam w niej najbardziej" - powiedział Tunezyjka Ons Jabeur .

"Czuję się, jakbym miała tarczę na plecach, czego nie odczuwałam w zeszłym roku. To nowa sytuacja i muszę się do niej przystosować. Dlatego staram się nie czytać wielu z tych rzeczy, które się o mnie pisze. Nie chcę, żeby to miało na mnie wpływ, ponieważ jestem zadowolona z całej pracy, którą wykonałem. To przykład na to, jak postawy ludzi trochę się zmieniły - i nie sądzę, żeby była to pozytywna zmiana - na mnie na pewno jest z tego powodu nałożona większa presja i oczekiwania. Staram się radzić sobie z tym w najlepszy możliwy sposób. I sądzę, że mi się udaje" - przyznała Świątek.