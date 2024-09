Iga Świątek jest już w drodze. Nagranie pojawiło się w sieci

Iga Świątek zrezygnowała ze wzięcia udziału w nadchodzącym turnieju w Pekinie. Polka po US Open postanowiło wycofać się też z turnieju w Seulu i na razie fani z niecierpliwością czekają na zawody, które będą pierwszymi po dłuższej przerwie. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale jak ogłosił profil Porsche, Polka ma przed sobą ważny moment w karierze. Na nagraniu wsiadła do samochodu i odjechała.