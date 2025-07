Iga Świątek jest już gotowa na następny rozdział. Od razu się pochwaliła

Iga Świątek szykuje się już do turnieju w Montrealu. Turniej rozpocznie się 27 lipca. Świątek zmagania rozpocznie dopiero 29 lub 30 lipca ze względu na to, że w pierwszej rundzie ma wolny los.

Następnie postanowiła wybrać się z powrotem do domu i w Raszynie spędzić czas z rodziną. Trenowała też na kortach w Warszawie, gdzie spotkała jedną z polskich tenisistek, Natalię Kłys. Zdaje się jednak, że wróciła już do treningów na pełnych obrotach.

Wakacyjna przerwa dla Igi Świątek dobiegła końca. "Już w niedzielę i poniedziałek wracamy do treningów. A w tygodniu lecimy do Montrealu, by przyzwyczaić się do zmiany czasu i trenować na tamtejszych kortach. Potem standardowo: Cincinnati i US Open" - informował Maciej Ryszczuk na antenie TOK FM.