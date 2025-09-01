Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Mecz dzisiaj na żywo. US Open [TRANSMISJA, WYNIK]

Iga Świątek w IV rundzie US Open zagra z Jekateriną Aleksandrową. Dla obu tenisistek będzie to już siódme bezpośrednie starcie. O której gra Iga Świątek w US Open? Gdzie oglądać mecz Świątek - Aleksandrowa? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek w trakcie US Open 2025
Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową w ramach IV rundy US Open zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

US Open. Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Gdzie i o której godzinie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek zameldowała się już w IV rundzie tegorocznego US Open. Polka dobrze poradziła sobie w trzech pierwszych spotkaniach, w których straciła tylko jednego seta. Było to w meczu II rundy, kiedy pokonała Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4. Teraz nasza tenisistka zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową.

Rosjanka jak dotąd radzi sobie fenomenalnie. W trzech pojedynkach nie straciła nawet jednego seta. Najpierw pokonała Anastaziję Sevastovą 6:4, 6:1, następnie Xin Wang 6:2, 6:2, a w III rundzie rozbiła Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

Rosjanka jest w świetnej formie i w meczu ze Świątek będzie bardzo groźna. Do tej pory obie tenisistki zmierzył się ze sobą sześć razy. Czterokrotnie wygrywała Świątek, a dwukrotnie Aleksandrowa. W tym sezonie doszło już do ich pojedynku podczas turnieju w Bad Homburg. Wówczas Polka wygrała w ćwierćfinale 6:4, 7:6(5). Z kolei w poprzednim starciu z 2024 roku Rosjanka zwyciężyła 6:4, 6:2.

Mecz IV rundy US Open Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Tenisistka w czarnej koszulce i czapce wyraża emocje po zdobyciu punktu trzymając rakietę tenisową, w tle rozmazana postać sędziego.
Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP
Tenisistka w białym stroju wykonuje uderzenie backhandowe żółtą piłką tenisową, w tle niebieska ściana z widocznym logo US Open.
Jekaterina AleksandrowaCRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICHPAP/EPA

