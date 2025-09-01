Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Mecz dzisiaj na żywo. US Open [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową w ramach IV rundy US Open zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

US Open. Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Gdzie i o której godzinie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek zameldowała się już w IV rundzie tegorocznego US Open. Polka dobrze poradziła sobie w trzech pierwszych spotkaniach, w których straciła tylko jednego seta. Było to w meczu II rundy, kiedy pokonała Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4. Teraz nasza tenisistka zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową.

Rosjanka jak dotąd radzi sobie fenomenalnie. W trzech pojedynkach nie straciła nawet jednego seta. Najpierw pokonała Anastaziję Sevastovą 6:4, 6:1, następnie Xin Wang 6:2, 6:2, a w III rundzie rozbiła Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

Rosjanka jest w świetnej formie i w meczu ze Świątek będzie bardzo groźna. Do tej pory obie tenisistki zmierzył się ze sobą sześć razy. Czterokrotnie wygrywała Świątek, a dwukrotnie Aleksandrowa. W tym sezonie doszło już do ich pojedynku podczas turnieju w Bad Homburg. Wówczas Polka wygrała w ćwierćfinale 6:4, 7:6(5). Z kolei w poprzednim starciu z 2024 roku Rosjanka zwyciężyła 6:4, 6:2.

Mecz IV rundy US Open Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

