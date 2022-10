Iga Świątek jedynką w WTA Finals. Na kogo może trafić Polka?

Sezon tenisowy tradycyjnie kończy turniej WTA Finals. W tym roku zostanie on rozegrany od 31 października do 7 listopada w Fort Worth w Teksasie. To jedyny turniej tenisowy, w którym rozgrywa się fazę grupową. Na kogo może trafić Iga Świątek?

W pierwszej fazie na pewno ominie Ons Jabeur. Tunezyjka jest bowiem rozstawiona z nr 2. Trafi więc do grupy B, a Polka do A. Do nich będą dolosowywane kolejne zawodniczki.

W turnieju weźmie udział osiem najlepszych zawodniczek rankingu WTA Race, czyli rankingu biorącego pod uwagę tylko obecny sezon. W drugim koszyku znalazły się Jessica Pegula i Coco Gauff, w trzecim Maria Sakkari i Caroline Garcia, a w czwartym Aryna Sabalenka oraz Daria Kasatkina.

Reklama

Po kolei będą one dolosowywane odpowiednio do grupy A i B. Każda z zawodniczek rozegra więc po trzy mecze w grupie. Dwie najlepsze tenisistki z każdej grupy wejdą do półfinałów.

Rozstawienie w WTA Finals 2022 (turniej singla):

1. Iga Świątek (Polska)

2. Ons Jabeur (Tunezja)

3. Jessica Pegula (USA)

4. Coco Gauff (USA)

5. Maria Sakkari (Grecja)

6. Caroline Garcia (Francja)

7. Aryna Sabalenka

8. Daria Kasatkina