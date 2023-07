Wimbledon 2023. Iga Świątek w elitarnym gronie

Ekpserci, a nawet sama Świątek i jej zespół, wprost wskazują, że to korty trawiaste są tymi, co do gry na których Polka ma jeszcze najwięcej do poprawy. W zeszłym roku 22-latka była dodatkowo na ustach wszystkich z powodu swojej imponującej serii zwycięstw, ostatecznie zakończonej na 37 wygranych meczach, po porażce z Alize Cornet. Na pomeczowej konferencji prasowej przyznała, że w tym roku odczuwa dużo większy komfort niż wtedy.