To właśnie Williams dokonała tego jako ostatnia. Pracowała na to od momentu jednego z kolejnych powrotów na fotel liderki - od 18 lutego 2013 roku. Z "tronu" strąciła ją dopiero Angelique Kerber w 2016 r. Najnowszy wyczyn Świątek nie był więc widziany w kobiecym tenisie przez niemal dekadę. Warto dodać, że w tych 101 spotkaniach Polka odniosła aż 88 zwycięstw, co musi robić wrażenie.