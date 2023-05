Iga Świątek jak największe legendy. Takiego meczu nie było od lat

21-letnia Iga Świątek zdecydowanie prowadzi w rankingu WTA . Jedyną zawodniczką, która może jej w najbliższym czasie odebrać prymat jest Aryna Sabalenka , która aktualnie traci do niej 2084 punkty. Po finale turnieju w Madrycie różnica ta może ulec drobnej zmianie, ale Polka nadal jest "bezpieczna".

Białorusinka, która wygrała tegoroczną edycję Australian Open i od samego początku 2023 roku imponuje formą, grała w tym sezonie już w trzech finałach. Poza zmaganiami na Antypodach dotarła do meczu o tytuł w Indian Wells (przegrała z Jeleną Rybakiną) oraz Stuttgarcie. W Niemczech uległa... Idze Świątek, z którą przegrała zdecydowanie 3:6, 4:6.

Iga Świątek jak legendy tenisa

Iga Świątek pokonuje Petrę Martić i dociera do półfinału Madrid Open. WIDEO

Już w sobotę Iga Świątek i Aryna Sabalenka spotkają się ponownie. Tym razem - w finale zmagań w Madrycie. Co ciekawe, będzie to mecz absolutnie wyjątkowy. Światowe "jedynka" i "dwójka" zagrają w finale turnieju WTA na mączce drugi raz w pojedynczym sezonie. Jak zauważyła redakcja "Guardiana", to dopiero trzeci taki przypadek w ciągu ostatnich 40 lat.