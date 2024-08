Iga Świątek jak... Adam Małysz. 22 lata później Polacy przeżywają deja vu

Iga Świątek jest niekwestionowaną królową paryskich kortów imienia Rolanda Garrosa od 2020 roku. Wówczas to Polka pierwszy raz w swojej karierze wygrała tę imprezę. W tamtym momencie była to wielka sensacja, bo nasza przyszła gwiazda pojawiła się właściwie z niebytu tenisowego i od razu dała się zapamiętać na długie lata. Świątek do turnieju podchodziła nawet bez rozstawienia, a najlepszą rankingowo Polką była Magdalena Linette.

Od tego czasu Świątek w Paryżu przegrała ledwie raz w 2021 roku z Marią Sakkari. Wtedy tytułu obronić się nie udało, ale po kolejny sięgnęła w 2022 roku, a następnie obroniła go rok później, a w 2024 roku dołożyła trzecie zwycięstwo na tych kortach z rzędu. Bilans Polki na tych obiektach jest fantastyczny. W związku z tym nie mogło być inaczej i na igrzyska olimpijskie w Paryżu liderka rankingu WTA jechała jako główna faworytka do wygrania imprezy.

Iga Świątek poszła drogą Adama Małysza. Minęły 22 lata

Polka w meczu o trzecie miejsce paryskiej imprezy pokonała bowiem Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą w mniej niż godzinę. Dziennikarz Viaplay Wojciech Piela zauważa, że cała ta sytuacja jako żywo przypomina to, co przeżywał Adam Małysz w 2002 roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City. Wówczas nasz mistrz również leciał do USA jako jeden z wielkich faworytów do zwycięstwa, a do Polski wrócił "tylko" z brązowym medalem na szyi, przełamując niemoc polskich skoków po równo 30 latach.