Iga Świątek inspiracją dla młodej polskiej tenisistki. Co za słowa!

Iga Świątek o swoim talencie dała znać już w 2020 roku, gdy wywalczyła swój pierwszy w karierze seniorskiej wielkoszlemowy tytuł podczas turnieju Rolanda Garrosa. Na dominację Polki musieliśmy jednak jeszcze trochę poczekać. Po raz kolejny raszynianka przyciągnęła uwagę ekspertów i kibiców podczas ubiegłorocznego turnieju Qatar TotalEnergies Open. Świątek bez problemu pokonała wówczas wszystkie rywalki i zatriumfowała podczas finałowego starcia z Anett Kontaveit. Nikt nie przypuszczał wtedy, że właśnie w Dosze rozpocznie się seria 37 wygranych meczów z rzędu w wykonaniu Polki.

W kwietniu Świątek przeszła do historii jako pierwsza polska tenisistka nosząca miano liderki rankingu WTA. Raszynianka objęła prowadzenie po niespodziewanym zakończeniu kariery Ashleigh Barty. Od tamtej pory na całym świecie mówi się o dominacji Igi Świątek w kobiecym tenisie. Młoda tenisistka nie dość, że odniosła w ostatnich miesiącach ogromne sukcesy, to na dodatek została wzorem do naśladowania dla wielu zawodników. Śladami liderki światowego rankingu podąża m.in. 16-letnia Weronika Ewald, przez wielu nazywana nadzieją polskiego tenisa.

Iga Świątek idolką Weroniki Ewald. "Zainspirowała mnie podejściem do treningu"

Weronika Ewald mimo tak młodego wieku doskonale odnajduje się w świecie sportu. Do tej pory 16-latka zadebiutowała już w rozgrywkach seniorskich, trzykrotnie rywalizowała też w juniorskich imprezach wielkoszlemowych. Jej największym osiągnięciem do tej pory było dojście do ćwierćfinału tegorocznego Australian Open. Polka została jednak wyeliminowana z gry przez Ranah Akuę Stoiber z Wielkiej Brytanii. W rozwijaniu talentu tenisistce bardzo mogli jej rodzice, którzy specjalnie dla córki wybudowali niedaleko domu halę z kortami.

W rozmowie z portalem “WP SportoweFakty" młoda sportsmenka wyjawiła, że jej największymi idolkami są Iga Świątek i Naomi Osaka. To, co zaimponowało Ewald w podejściu Świątek do tenisa, to, jak przyznała, przygotowanie fizyczne i poświęcenie. 16-latka mogła bowiem podziwiać Igę w akcji dwa lata temu, gdy ta przyjechała do ośrodka jej rodziców trenować na początku sezonu.

Zainspirowała mnie podejściem do treningu. Wyglądała, jakby grała najważniejszy mecz w życiu. Trenowała absolutnie na 100 procent, nie odpuszczała żadnej piłki. Jej trening nie kończył się na korcie. Przykładała też wagę do rozciągania i odnowy biologicznej. Widziałam z bliska jej determinację i to, jak przykładała się do każdego elementu ~ podkreśliła.

Ewald zdradziła również, że najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu zobaczymy ją w pierwszym w tym sezonie turnieju seniorskim. Nie zdradziła jednak, w której imprezie planuje wziąć udział. Dodała też, że chciałaby w tym roku wystąpić na wszystkich juniorskich turniejach wielkoszlemowych.

