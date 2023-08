Iga Świątek jest w trakcie przygotowań do obrony wielkoszlemowego tytułu wywalczonego przed rokiem na US Open. Światowa jedynka już od dłuższego czasu przebywa w Ameryce Północnej, gdzie wzięła udział w dwóch turniejach. Po wygranej "u siebie" w Warszawie, 22-latka dotarła do półfinałów w Montrealu i Cincinnati. W obu przypadkach lepsze w meczu o finał okazywały się Amerykanki, odpowiednio Jessica Pegula i Coco Gauff. US Open startuje 28 sierpnia, a Świątek zna już rywalkę i przybliżony czas swojego pierwszego spotkania.