Iga Świątek i Novak Djoković napisali historię. Tego nie było jeszcze nigdy

Numerem jeden w zestawieniu jest także Novak Djoković. W poniedziałek rozpoczął 400. tydzień w karierze na fotelu lidera. On także wygrał Finals. W niedzielnym finale pokonał Jannika Sinnera 6:3, 6:3. Nie przeszedł przez turniej "suchą stopą", w fazie grupowej przegrał z Włochem w trzech setach. 22-latek mógł go dwa dni później pozbawić awansu do półfinału, ale nie zagrał na pół gwizdka z Holgerem Rune, wygrał to spotkanie. Serb na tym skorzystał.