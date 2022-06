Wiktorowski to były trener kadry kobiet Polskiego Związku Tenisowego i przede wszystkim Agnieszki Radwańskiej (2011 - 2018). W połowie grudnia ubiegłego roku rozpoczął współpracę z Igą Świątek, zastępując na stanowisku głównego trenera Piotra Sierzputowskiego.

To przeciwniczki mają się zastanawiać, co zrobi Iga

- Przed rozpoczęciem pracy osobiście prawie się z Igą nie znaliśmy. Oczywiście były często kurtuazyjne spotkania, parę słów, parę zdań. Więcej rozmawiałem z tatą Igi niż z nią. Ale komentowałem jej mecze w telewizji i to bardzo dużo mi dało, jeśli chodzi o całościowy ogląd sytuacji - tak o początkach współpracy mówi w rozmowie z Mirosławem Żukowskim, Wiktorowski.

Były trener Agnieszki Radwańskiej opowiedział o najważniejszej zmianie w grze tenisistki z Raszyna wprowadzonej przez obecny sztab szkoleniowy. Tworzą go wraz z nim psycholog sportowy Daria Abramowicz i fizjoterapeuta, będący zarazem trenerem przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk.

- Zgodziliśmy się, że Iga gra już w taki sposób, jest na tyle przygotowana fizycznie i techniczno-taktycznie, że błędem byłoby pozostawienie jej w przeświadczeniu, że ma się dostosowywać do przeciwniczek. To one muszą dostosowywać się do niej, do tego, co prezentuje, co już umie i co jeszcze będzie umiała. Mamy takie narzędzia, taki potencjał fizyczny, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której to one będą się zastanawiać, co zrobi Iga, czyli będą ciągle poza własną strefą komfortu - opowiada trener Igi Świątek.

"Nikt nie jest szybszy od twojej piłki"

Wiktorowski zdradził też wiele z kulis przygotowań. Zawsze bardzo ważne jest przygotowanie się do warunków, w których rozgrywany jest dany turniej. Trenerzy biorą pod uwagę każdy aspekt. Jak w danych warunkach klimatycznych odbijają się piłki? Jak trzeba biegać na danej nawierzchni. Jak często zmieniać buty?

Istotną częścią jest analiza gry i warunków fizycznych przeciwniczek. Liderka WTA inaczej gra przeciw wysokim dziewczynom, a inaczej "przeciwko niższym zawodniczkom, które lubią biegać, lubią się cofać". Z takiego nastawienia wynika taktyka meczowa.

Bez względu na siłę i sposób gry rywalek zasada Wiktorowskiego i Abramowicz, którą przekazują Idze brzmi: "Nikt nie jest szybszy od twojej piłki".

Iga umie grać na trawie, ale będą pewne modyfikacje

Świątek w minionym tygodniu zrezygnowała z udziału w turnieju WTA w Berlinie. Do turnieju na kortach Wimbledonu przystąpi z marszu, bez turniejowej aklimatyzacji na kortach trawiastych. Start poprzedzą dwutygodniowe treningi na kortach trawiastych.

- Iga ma wystarczająco dużo atutów, by wygrywać również na trawie - powiedział Wiktorowski. Dodał, że w tych warunkach kluczem jest odbicie piłki od nawierzchni, na trawie dużo niższe". - Ale jedno nie ulega wątpliwości: Iga umie grać na trawie, bo doszła do czwartej rundy Wimbledonu. Będziemy jedynie próbowali wprowadzić pewne modyfikacje - zapowiedział.

Turniej na kortach Wimbledonu rozpoczyna się 27 czerwca i potrwa do 10 lipca. Transmisje telewizyjne na antenach Polsatu Sport.

Olgierd Kwiatkowski