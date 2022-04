Iga Świątek i jej pasja. Inni zawodnicy pytają: „Kto z taką cegłą chodzi po kortach”

Iga Świątek ma dwie wielkie pasje. Pierwszą z nich jest muzyka. Niemal na każdy mecz wychodzi ze słuchawkami na uszach. Uwielbia rock. Pink Floyd, AC/DC, Guns N’Roses, a z polskich zespołów rock lat 80. i 90. m.in. Bajm, Lady Pank - to jej ulubione grupy.

O tym hobby 20-letnia tenisistka często wspomina, a informacja o zamiłowaniu do muzyki widnieje w oficjalnym życiorysie na stronie WTA. Mniej znana, choć równie namiętna jest inna pasja Świątek - do książek.

Każdy pyta: "Co czytasz?"

- Iga jest niezwykle doceniana za to przez wszystkich zawodników, zawodniczki i trenerów w tourze. Pytają też, widząc Igę z książką: "Kto z taką cegłą chodzi po kortach?" - wspominał były trener Świątek, Piotr Sierzputowski.

- Nie ma dnia na turze, żeby ktoś nie podszedł i nie zapytał Igi, co czytasz - opowiadała psycholog, Daria Abramowicz.

Czasami, aby nie wzbudzać aż tak wielkiej uwagi zawodników, polska tenisistka używa czytnika. - Mimo wszystko tęsknię za papierem. Podróżowanie z książkami przez cały świat bywa uciążliwe - mówiła.

20 książek na 20 urodziny

O ogromnej miłości do książek wiedzą członkowie zespołu menedżerskiego. W ubiegłym roku na 20 urodziny podarowali zawodniczce 20 książek. - Mam nadzieję, że czytanie ich nie zajmie mi 20 lat. Na razie przeczytałam kilka - mówiła w listopadzie ubiegłego roku.

Co czyta Iga Świątek? - Wolę czytać rzeczy, które mnie rozluźniają, dzięki którym jestem w stanie odpocząć. "Przeminęło z wiatrem" - to moja ulubiona pozycja w tym roku - mówiła podczas ubiegłorocznego spotkania z dziennikarzami. - Oczywiście na zakończenie trzeba przygotować chusteczki - dodała.

Wymiana zdań z Kenem Follettem, gratulacje od Olgi Tokarczuk

W lutym po turnieju w Dubaju młoda polska tenisistka podczas rozmowy z fanami przyznała, że obecnie czyta Kena Folletta, brytyjskiego autora książek sensacyjnych. Umieściła nawet zdjęcie z książką tego autora "Nigdy".

Follett niemal natychmiast jej odpowiedział, z wpisem: "Co wy na to? Gwiazda tenisa Iga Świątek jest fanką". Polska zawodniczka była tym ogromnie zaskoczona: "Jestem po prostu... Kogo obchodzi tenis w tym momencie? To jest tak bardzo cool’.

Po zwycięstwie w Roland Garrosie w 2020 roku Świątek otrzymała również gratulacje od noblistki Olgi Tokarczuk. - Prawdę mówiąc nie odczytałam jeszcze wszystkich wiadomości. Najbardziej doceniam gratulacje, które dostałam od Olgi Tokarczuk. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Nie miałam do tej pory czasu, żeby zapoznać się z jej dziełami. Ale teraz na pewno to nadrobię - mówiła w wywiadzie dla Interii.



