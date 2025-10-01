Iga Świątek ze względu na swoją pozycję i składane już od dawna publiczne deklaracje stała się niejako twarzą obozu, który krytykuje obecny układ tenisowego terminarza i przepisy zmuszające zawodników i zawodniczki do rozgrywania sporej liczby turniejów obowiązkowych.

Polka kolejny raz podniosła ten temat podczas trwającego właśnie turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdy została poproszona o komentarz po spotkaniu drugiej rundy z Yue Yuan.

- Myślę, że gramy za dużo, a terminarz jest szalony - grzmiała Iga Świątek, grożąc przy tym, że w przyszłości może po prostu wycofywać się ze startu w poszczególnych imprezach, w trosce o swoje zdrowie i odpowiednią formę, nie bacząc na konsekwencje.

W ten sposób raszynianka stanęła w interesie nie tylko swoim, ale i swoich rywalek z kortu. Wiele zawodników i zawodniczek popiera ją, wyrażając takie samo zdanie. Do tego grona należy między innymi lider rankingu ATP Carlos Alcaraz, który wprost opowiedział się po stronie Igi Świątek.

Iga Świątek uderza w WTA. Ma przeciwniczkę, ale fani reagują

W tym kontekście dość niespodziewanie pojawiła się jednak opozycja względem wiceliderki rankingu WTA. A mowa o ubiegłorocznej mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng, która publicznie stanęła po drugiej stronie barykady.

- To jest część sportu. U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz. (...) Ale nie sądzę, że kalendarz jest przepełniony, ponieważ najsilniejsi zawodnicy przetrwają. Taka jest zasada panująca w mojej głowie - stwierdziła Chinka.

Te słowa brzmią dość kuriozalnie, biorąc pod uwagę fakt, że Qinwen Zheng dopiero co przeszła operację łokcia, a teraz kolejny raz zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez które skreczowała w meczu z Lindą Noskovą, co też wypomnieli jej fani, ostro krytykując ją za jej wypowiedź cytowaną w mediach społecznościowych.

"To dziwne słowa , jak na zawodniczkę, która była poza grą przez trzy miesiące przez kontuzję łokcia" i musiała zrezygnować z pierwszego turnieju po powrocie"

"Gdy jakaś zawodniczka jest na tyle odważna, by walczyć o lepszy terminarz w przyszłym sezonie, nagle pojawia się ona...",

" Zawsze jest jakaś czarna owca . Tenisistki są kontuzjowane, turniej w Pekinie przeradza się w szpital. Zawodniczki i zawodnicy krytykują układ kalendarza, próbując coś zmienić i nagle Zheng, która zagrała o połowę mniej spotkań od wszystkich, mówi że terminarz jest okej. Wstyd "

"Mówi, że najsilniejsi zawodnicy przetrwają, podczas gdy sama wróciła po zabiegu i poddała ostatni mecz", "Cóż, jeśli nie grasz do końca turniejów, w których występujesz, oczywiście nie masz nic przeciwko, by zaliczyć wiele imprez"

Takie komentarze można przeczytać pod postem cytującym wspomnianą wypowiedź chińskiej tenisistki, co jasno obrazuje, w jaki sposób odebrane zostały jej słowa.

Rozwiń

Jannik Sinner - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Rex Features/East News via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Qinwen Zheng Li Ying AFP

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News